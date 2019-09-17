2019-09-17T12:13:01+03:00
Происшествия

В Вологде задержали опытного сливальщика топлива

В последний раз он попался на краже 400 литров дизеля
Евдокия САХАРОВА
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Вологжанин пожаловался полиции, что у него за ночь из бака тягача исчезло 400 литров топлива. Через какое-то время оперативникам удалось задержать подозреваемого - жителя Вологды 1988 года рождения, на тот момент он уже уехал в Ленинградскую область. Мужчина признался в содеянном и сообщил, что такие преступления совершал неоднократно: бензобак вскрывал с помощью монтировки, а горючее перепродавал знакомому.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", вологжанин может сесть на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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