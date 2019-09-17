Вологжанин - курьер "закладок" - попался через 2 недели работы

СЕГОДНЯ 11:26 2019-09-17T11:26:57+03:00

27-летнего мужчину задержали во дворе дома на улице Ветошкина, у него изъяли 100 грамм наркотика

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В УКОН УМВД России по Вологодской области пришли данные о распространении наркотиков. Оперативникам удалось задержать курьера, у которого изъяли 100 грамм наркотиков, при себе он держал 27,37 грамм вещества растительного происхождения, остальное обнаружили у него дома и в так называемых "закладках" - уличных тайниках.

Мужчина признался, что вакансию такого курьера нашел в интернете и приступил к обязанностям в начале сентября. На него возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению или покушение на преступление", "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

Ему грозит до 20 лет лишения и штраф до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU