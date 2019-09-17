В Вологде на Кремлевской площади наградили лучшие подворья области

СЕГОДНЯ 10:51 2019-09-17T10:52:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В конкурсе «Вологодское подворье» приняла участие 51 семья, а само мероприятие отметило свой юбилей - проводится уже в 10 раз. 14 сентября на Кремлевской площади в областной столице наградили победителей. Было много номинаций: по три места среди ветеранских и молодежных подворий, «Лучшее оформление», «Приз зрительских симпатий» и другие. Участники без наград не остались, отметил заместитель Губернатора области Евгений Богомазов.

На площади прошла масштабная ярмарка с конкурсами, мастер-классами и развлечениями для детей.

Лучшим молодежным подворьем признали ферму семьи Соловьевых из Сокольского района, лучшим ветеранским - семьи Дербиных из Никольского района. Приз зрительских симпатий завоевала семья "ветеранов" Клубовых из Шекснинского района, а из "молодежи" награду забрала семья Трошиных из Бабаевского.

Кроме того, не обделили и более узкие специальности - наградили лучших пчеловодов, животноводов, огородников, садоводов, цветоводов, управленцев личного хозяйства, лидеров по реализации сельскохозяйственной продукции, самое благоустроенное подворье. Жюри отметило призами и подворья, которые сохраняют семейные традиции и народные ремесла, участвуют в жизни поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU