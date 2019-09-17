2019-09-17T10:39:03+03:00
Происшествия

В Вологде пьяный водитель катался по тротуару с пробитыми колесами

ЧП произошло в поселке Молочное на улице Шмидта
Евдокия САХАРОВА
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15 сентября в поселке Молочное в Вологде вневедомственная охрана задержала пьяного водителя. Автомобиль ВАЗ-2110 привлекал к себе внимание - он петлял от одного поребрика к противоположному. Дело происходило глубокой ночью на улице Шмидта.

Оказалось, что у транспортного средства было спущено 2 колеса. "Десятку" в результате манипуляций нетрезвого водителя выкинуло на тротуар. В такой час пешеходов на нем не было.

Полиция заглянула в салон авто и обнаружила там, кроме стойкого запаха перегара, окурки и пустые банки из под алкогольной продукции. Внятно рассказать о случившемся виновник происшествия не смог. 26-летнего череповчанина передали наряду ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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