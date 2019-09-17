Ласкает нас морской прибой: вологжанина судят за контрафакт Сергея Трофимова

СЕГОДНЯ 10:23 2019-09-17T10:23:46+03:00

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В Вологде на улице Северной в одной из торговых точек продавалась контрафактная продукция. Частный предприниматель продал компакт-диск с фотографией и музыкой Сергея Трофимова - имеется видео покупки и чек. Иск на вологжанина подали представители АО "Юнайтед Мьюзик Групп", которым принадлежат авторские и смежные права на произведения музыканта.

С бизнесмена могут взыскать до 300 000 рублей, но на момент подачи иска он уже перестал быть индивидуальным предпринимателем, так что дело рассмотрит суд общей юрисдикции 3 октября.

Сергей Трофимов является автором таких хитов, как "Боже, какой пустяк...", "Снегири" (я сегодня ночевал с женщиной любимою, без которой дальше жить просто не могу), "Ветер в голове, а я влюбленный во всех девчонок своего двора", "Московская песня" (я знаю точно, растает лёд в тиши полночной, иволга запоёт) и многих других.

ИСТОЧНИК KP.RU