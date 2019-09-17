Двое череповецких парней украли алкоголя на 9 т.р. и велосипед

СЕГОДНЯ 09:56 2019-09-17T09:56:18+03:00

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В Череповце патруль ДПС заметил подозрительного мужчину, ночью стоящего у магазина. Он нервничал и оглядывался, а при виде полицейских вообще пустился на утек на велосипеде. Правоохранители увидели, что магазин открыт на распашку, а света там нет. Заподозрив неладное, они решили начать преследование.

Велосипед обнаружили на перекрестке. Полицейские посмотрели виде с камер наблюдения магазина и выяснили, что преступников было двое. Всего из торговой точки исчезли 9 бутылок алкоголя стоимостью более 9 000 рублей. Утром женщина подала заявление о краже велосипеда.

На найденном двухколесном транспортном средстве криминалисты выявили отпечатки - одни из них уже засветились в полиции. 22-летнего череповчанина задержали прямо дома. Он рассказал о краже велосипеда с улицы Ломоносова и о дорогом алкоголе. Со знакомым подростком он проник в магазин, а украденное там они выпили. 16-летнего парня тоже задержали по подозрению в совершении преступления.

На молодых людей возбудили уголовные дела, им светит до 5 лет лишения.

ИСТОЧНИК KP.RU