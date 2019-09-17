В центре Вологды мужчину забили топором

СЕГОДНЯ 09:37 2019-09-17T09:39:08+03:00

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На улице Кирова в Вологде, около дома №86, собачница обнаружила труп мужчины с рублеными ранами на шее. Она вызвала полицию. Криминалисты быстро нашли зацепку - труп волокли. Полицейские прошли по следу прямо в квартиру, где произошло убийство, осмотрели место преступления и изъяли вещественные доказательства.

Оказалось, в конце марта этого года мужчины 47 и 32 лет выпивали вместе с погибшим 36-летним вологжанином. Произошла ссора и потерпевшего начали избивать. Он попытался покинуть квартиру, но в коридоре один из мужчин схватил его за горло. Потом агрессоры топором и пилой рубили ему шею, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. Потом один из преступников стал угрожать другому убийством - тот должен был помочь ему избавиться от трупа. Тело вытащили на улицу, а паспорт сожгли.

Расследование уголовного дела завершено, материалы отправлены в суд. Мужчинам грозит пожизненное заключение. Обвиняемые подали ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных.

ИСТОЧНИК KP.RU