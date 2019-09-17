В Вологде пытаются опознать труп женщины без пальцев

СЕГОДНЯ 09:25 2019-09-17T09:25:44+03:00

Неизвестную нашли у дома №85 по улице Полярной, потом она скончалась в больнице

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13 сентября у дома №85 на улице Полярной в Вологде обнаружили женщину без документов в плохом состоянии. Ее госпитализировали, но на руках медиков она скончалась. Сейчас полицейские и волонтеры пытаются установить личность погибшей.

Ростом она 160-170 см, примерно 45-50 лет, темные с сединой волосы, плотного телосложения. На ногах отсутствуют некоторые пальцы. Одета была в серую толстовку с капюшоном (на спине белая звезда на черном фоне), черные кроссовки 37-38 размера, белую блузку с рисунком красных маков, белую майку с тремя котами и сердечками. На голове ободок серого цвета.

Если имеется информация о женщине, звоните по телефонам: (8172)76-38-65, 76-38-13 или 02 – полиция, 8 (911) 505-68-98 – волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU