Вологжане разгромили съемную квартиру и посчитали, что это естественно

СЕГОДНЯ 09:18 2019-09-17T09:18:13+03:00

С молодой пары взыскали в судебном порядке около 40 тысяч рублей за испорченное жилье

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Пенсионерка сдавала квартиру в городе Красавино Великоустюгского района. Она не предполагала, что жильцы могут быть настолько неаккуратными. Молодая пара проживала у нее год, въехали они в полностью новое жилье с новой мебелью, а когда стали выезжать - у хозяйки зашевелились волосы на голове. В квартире стоял разгром: испорчены обои, межкомнатные двери, кухонная вытяжка, мойка и кухонный гарнитур, оторвано крепление радиатора отопления, на потолке в квартире появились жирные пятна, а на холодильнике — вмятины.

Объединенная пресс-служба судов Вологодской области сообщает, что пенсионерка подала иск на пару, чтобы компенсировать затраты на ремонт. Ответчики с частью требований были согласны, но посчитали, что повреждения были естественными и деньги за аренду и так должны покрыть ущерб.

Был привлечен эксперт, который признал правоту истицы. Суд взыскал с пары 32 683 рублей и судебные расходы (госпошлина и оплата услуг эксперта по оценке ущерба) в размере 7 172 рублей 69 копеек.

ИСТОЧНИК KP.RU