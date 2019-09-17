Череповчанка хотела помочь родственнику и отдала мошенникам 2 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:04 2019-09-17T09:06:45+03:00

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В Череповце женщина, чтобы вернуть 20 000 рублей, отдала 2 миллиона. Пресс-служба УМВД по Вологодской области сообщила о факте мошенничества. Череповчанка подала заявление в полицию. Она рассказала, что в начале 2019 года увидела по ТВ передачу с экстрасенсами и позвонила по указанному номеру, ведь было указано, что они помогут людям в тяжелой жизненной ситуации. Экстрасенсы попросили деньги за свои услуги и она отказалась.

Через пару месяцев ей позвонил неизвестный и сказал, что специалисты таки начали работать над ее случаем, но не все обряды проведены. Необходимо было заказать службу еще в 33 храмах и на это нужно 22 400 рублей. У потерпевшей близкий родственник находился в сложной ситуации и она очень хотела его спасти, поэтому согласилась на эзотерическую помощь.

Через какое-то время ей перезвонили и сказали, что сотрудника, ранее с ней общавшегося, уволили - компания хочет вернуть ее деньги, да еще и дать компенсацию. Естественно, необходимо было переслать еще наличности - ведь такую крупную сумму без страховки и охраны не передать. В итоге, у женщины выманили (!) 2 миллиона рублей. Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU