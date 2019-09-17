В Череповце на ходу пылал грузовик со шлаком

СЕГОДНЯ 00:31 2019-09-17T00:32:58+03:00

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На Северной дороге, близ Новых Углов, за километр до Череповца со стороны химкомплекса на ходу загорелся самосвал со шлаком. ЧП произошло около 3 часов дня. Водитель заметил пламя, остановился и начал тушить, но усилия были безуспешны.

По информации от отдела ГИБДД по Череповецкому району, проезжающий мимо патруль заметил самосвал и вызвал спасателей. Специалисты стали регулировать движение во избежание трагедии.

Самосвал буквально выгорел изнутри. Пострадавших нет, но образовалась пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU