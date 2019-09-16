2019-09-16T12:31:11+03:00
Происшествия

Обколотый мужик в Вожеге избил малыша и бросил в детском саду

Расследование уголовного дела об избиении дошкольника завершено
Евдокия САХАРОВА
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24-летнего жителя Вожеги будут судить за нападение на ребенка. Избитого 6-летнего мальчика нашли прохожие в половину десятого вечера 20 июля. Он лежал на территории детского сада на улице Связи и стонал. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, контузию правого глаза, кровоподтеки и ссадины.

Оказалось, что дошкольник катался на велосипеде по центральной площади поселка. Он разговорился с двумя мужчинами, которые позвали его в гаражи. Когда они пришли на улицу Cвязи, обвиняемый начал избивать незнакомого ему мальчика безо всякой причины - из хулиганских побуждений. По версии следствия, он был пьян и под наркотиками. Парень сдавливал жертве шею и угрожал убийством. После, перекинул тело ребенка через забор и немного оттащил вглубь.

Региональное управление следственного комитета сообщило, что мужчине предъявили еще и обвинение в угоне автомобиля, совершенном ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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