2019-09-16T12:12:58+03:00
Происшествия

В Череповце школьницу разыскивают четвертый день

15-летняя девушка исчезла 13 сентября
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: ПСО "Ты не один"
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В городе металлургов ищут 15-летнюю школьницу. Девушка ушла 13 сентября рано утром в школу и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно. Организованы поиски. Самигулина Карина Игоревна проживает по адресу город Череповец, ул. Городецкая, 26.

Рост девушки около 160 см, волосы темно-русые ниже плеч, глаза зеленые. Была одета в черные спортивные брюки с белыми лампасами, белые кроссовки и фиолетовую куртку. С собой был черный рюкзак с изображением белой и черной кошки.

Имеющим информацию по делу, обращаться по телефонам: 102 – полиция или 8 (911) 505-68-98 – волонтеры ПСО «Ты не один».

ИСТОЧНИК KP.RU

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