В Череповце школьницу разыскивают четвертый день

СЕГОДНЯ 12:12 2019-09-16T12:12:58+03:00

Фото: ПСО "Ты не один"

- Фото: ПСО "Ты не один"

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В городе металлургов ищут 15-летнюю школьницу. Девушка ушла 13 сентября рано утром в школу и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно. Организованы поиски. Самигулина Карина Игоревна проживает по адресу город Череповец, ул. Городецкая, 26.

Рост девушки около 160 см, волосы темно-русые ниже плеч, глаза зеленые. Была одета в черные спортивные брюки с белыми лампасами, белые кроссовки и фиолетовую куртку. С собой был черный рюкзак с изображением белой и черной кошки.

Имеющим информацию по делу, обращаться по телефонам: 102 – полиция или 8 (911) 505-68-98 – волонтеры ПСО «Ты не один».

ИСТОЧНИК KP.RU