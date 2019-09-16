2019-09-16T11:49:03+03:00
Спорт

В Вологде и Череповце пройдет массовый забег по городу

6 различных дистанций на "Кроссе наций" смогут оценить вологжане
Евдокия САХАРОВА
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21 сентября в Вологде и Череповце пройдет массовый забег на дистанции от 1 до 12 километров. Известный вологодский биатлонист Максим Цветков присоединился к приглашению жителей Вологодской области принять участие в мероприятии. Даже если бежать вы не собираетесь, можно просто прийти и поболеть.

Департамент физической культуры и спорта области сообщает, что маршрут в областной столице пройдет по следующим центральным улицам: Марии Ульяновой, Советский проспект, Лермонтова, Галкинская, Зосимовская, Пречистенская набережная.

Организаторы подготовят шесть дистанций: 1, 2, 4, 6, 8 и 12 км. Еще будет несколько направлений: 50 вологжан с инвалидностью преодолеют 1 километр, ожидают забег на джамперах и "Цифровой забег". Последний посвящен переходу страны на цифровое телевидение.

В Вологде забег начнется в 8:30, в Череповце в 9:30. Расписание мероприятия еще уточнятся. Подать заявку на забег можно с 16 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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