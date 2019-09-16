2019-09-16T11:27:28+03:00
Происшествия

Вологжане ежедневно попадают на деньги

Областное УМВД каждые сутки фиксирует случаи мошенничества с банковскими картами
Евдокия САХАРОВА
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Только за 14 сентября в полицию обратились трое жителей региона, потерявшие более 300 000 рублей. Во всех случаях произошло хищение денежных средств с банковских карт путем обмана и злоупотребления доверием.

Например, женщина 46 лет из Вашкинского района сказала секретные коды своей карты мошенникам, после чего они оформили на нее кредит и сняли 240 000 рублей с ее счетов.. Вологжанка осознала ошибку и обратилась в полицию. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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