Вологжане ежедневно попадают на деньги

СЕГОДНЯ 11:27 2019-09-16T11:27:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Только за 14 сентября в полицию обратились трое жителей региона, потерявшие более 300 000 рублей. Во всех случаях произошло хищение денежных средств с банковских карт путем обмана и злоупотребления доверием.

Например, женщина 46 лет из Вашкинского района сказала секретные коды своей карты мошенникам, после чего они оформили на нее кредит и сняли 240 000 рублей с ее счетов.. Вологжанка осознала ошибку и обратилась в полицию. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU