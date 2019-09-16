В Череповце выбрали 10 скверов, которые будут благоустроены к 2020

СЕГОДНЯ 11:05 2019-09-16T11:06:11+03:00

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Череповчане 8 сентября проголосовали за территории, которые облагородят к 2020 году по инициативе ТОС. 50 000 жителей положительно оценили проекты общественных улучшений. Мэр Череповца объявила избранников: это 10 скверов в различных районах. На благоустройство выделили 60 миллионов рублей. Из 120 инициатив в бюллетенях указали 61 проект.

С ландшафтом активисты надеются изменить в лучшую сторону и людей. С каждым годом в городе металлургов становится больше мест для отдыха и развлечений.

ИСТОЧНИК KP.RU