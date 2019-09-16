Тропу здоровья в Череповце прикрыли до 19 сентября

СЕГОДНЯ 09:17 2019-09-16T09:17:21+03:00

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Спортклуб «Череповец» сообщил, что до 19 сентября не стоит использовать Тропу здоровья, так как будут проводиться работы. Череповецкий леспромхоз спиливает сухие деревья и ветки, которые могут быть опасны для отдыхающих. Пешие прогулки череповчанам придется отложить до четверга.

Опасную территорию огородили. Всего планируется спилить 140 больных деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU