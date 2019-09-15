Вологжане разгромили бетонные скамейки, поставленные на народные деньги

15 Сент. 23:52 2019-09-15T23:52:14+03:00

На улице Ярославской в Вологде активисты обнаружили перевернутые скамейки и урны

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Взрыв вандализма произошел в Вологде накануне поздним вечером. Злоумышленники попереворачивали скамейки и разнесли урны около домов №22 и №24 по Ярославской.

Активист, заметивший неладное, вызвал полицию. Акт вандализма был зафиксирован правоохранительными органами. По словам экспертов, каждая бетонная скамейка весит под 200 килограмм, необходимо было приложить силу, чтобы они рухнули.

Скамейки были спонсированы проектом «Народный бюджет ТОС» и находятся в собственности города. Места отдыха нравились пенсионерам, так как можно было отдохнуть по пути из магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU