На Рыбинском водохранилище исчез рыбак

15 Сент. 23:42 2019-09-15T23:42:39+03:00

Родственники разыскивают пропавшего мужчину, который ушел на рыбалку и не вернулся

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13 сентября в Вологодской области исчез мужчина - он отправился на Рыбинское водохранилище на рыбалку и не вернулся до сих пор. Может быть найден в районе Змеиного острова. Вологжанин выглядит на 42, одет был в коричневый костюм и взял с собой забродный костюм.

Имеющим информацию о потеряшке, просят обращаться в отделение полиции или звонить 02.

ИСТОЧНИК KP.RU