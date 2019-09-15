На Рыбинском водохранилище исчез рыбак
Родственники разыскивают пропавшего мужчину, который ушел на рыбалку и не вернулся
Пропавший
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13 сентября в Вологодской области исчез мужчина - он отправился на Рыбинское водохранилище на рыбалку и не вернулся до сих пор. Может быть найден в районе Змеиного острова. Вологжанин выглядит на 42, одет был в коричневый костюм и взял с собой забродный костюм.
Имеющим информацию о потеряшке, просят обращаться в отделение полиции или звонить 02.
ИСТОЧНИК KP.RU