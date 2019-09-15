На Герцена в Вологде иномарка сбила 98-летнего старичка

15 Сент. 23:28 2019-09-15T23:28:58+03:00

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14 сентября у дома №94 на улице Герцена произошел наезд на пожилого мужчину. Старичку оказалось уже 98 лет. В половину третьего дня 41-летняя автомобилистка на иномарке сбила мужчину. Оказалось, что вологжанка на Киа Рио двигалась задним ходом и не заметила пенсионера. Он получил травмы, теперь лечится амбулаторно.

Еще одно ДТП случилось утром в Вологде на улице С. Преминина, 4 с участием пожилой женщины. Ее сбили прямо на зебре на зеленый свет! 32-летний водитель «Шевроле Ланос» сшиб 71-летнюю женщину прямо на пешеходном переходе.

Всего за сутки зафиксировали 29 ДТП с материальным ущербом.

ИСТОЧНИК KP.RU