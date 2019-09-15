2019-09-15T23:28:58+03:00
Происшествия

На Герцена в Вологде иномарка сбила 98-летнего старичка

В минувшую субботу днем женщина задним ходом придавила пожилого мужчину
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

14 сентября у дома №94 на улице Герцена произошел наезд на пожилого мужчину. Старичку оказалось уже 98 лет. В половину третьего дня 41-летняя автомобилистка на иномарке сбила мужчину. Оказалось, что вологжанка на Киа Рио двигалась задним ходом и не заметила пенсионера. Он получил травмы, теперь лечится амбулаторно.

Еще одно ДТП случилось утром в Вологде на улице С. Преминина, 4 с участием пожилой женщины. Ее сбили прямо на зебре на зеленый свет! 32-летний водитель «Шевроле Ланос» сшиб 71-летнюю женщину прямо на пешеходном переходе.

Всего за сутки зафиксировали 29 ДТП с материальным ущербом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24