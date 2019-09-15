2019-09-15T23:17:33+03:00
Происшествия

Череповце женщина погибла в пожаре, ее сына удалось спасти

В воскресенье утром произошел пожар в доме №181 по проспекту Победы
Евдокия САХАРОВА
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15 сентября в городе металлургов вспыхнул пожар в трёшке на проспекте Победы, 181. На пульт диспетчера в 5:41 утра поступил сигнал о ЧП, спасатели были на месте через 8 минут. Пламя потушили за 10 минут.

Очаг возгорания оказался рядом с кроватью 58-летней хозяйки - самостоятельно она почти не передвигалась, у нее была инвалидность I группы. Пламя уничтожило ее кровать и отделку комнаты. У кровати стоял специальный аппарат для подачи кислорода в легкие. Женщину спасти не смогли, ее 37-летнего сына пожарные вынесли живым.

Пожар мог возникнуть по двум причинам: проблема с медицинским электрическим устройством или неосторожное курение в кровати хозяйки квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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