Поймали череповчанина, подделавшего документы на машину

15 Сент. 23:06 2019-09-15T23:07:02+03:00

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Череповчанин 28-лет обратился в технадзор ГИБДД по факту внесения изменений в конструкцию автомобиля. При изучении документов специалисты заподозрили фальшивку - они проверили диагностическую карту через единую автоматизированную информационную систему техосмотра. По данным базы техосмотр машина прошла в Тюменской области, что подозрительно. Документ изъяли, а экспертиза подтвердила, что это фальшивка.

В содеянном мужчина сознался. Объяснил, что для работы было необходимо переоборудовать автомобиль, а денег на техосмотр и остальное не было. Он решил купить документ в интернете за 1000 рублей. На нарушителя завели уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Ему грозит до 1 года лишения.

ИСТОЧНИК KP.RU