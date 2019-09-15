В Великом Устюге мужчина спас пенсионерку от грабежа
В Великом Устюге полицейский, находясь на выходном, исполнил свой долг и пресек преступление. На улице Виноградова произошла стычка: лейтенант полиции Иван Юферицын услышал крики пенсионерки из парка, догнал и задержал грабителя. Нарушитель что-то прятал в кармане, недалеко от него лежала дамская сумочка. Стало известно, что мужчина вырвал из рук вологжанки 1940 года рождения сумку и достал на бегу из нее 300 рублей. Злоумышленника опознали свидетели и пострадавшая.
На него заведено уголовное дело по статье Грабеж. Мужчина может сесть на 4 года, сейчас он содержится в изоляторе, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU