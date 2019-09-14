2019-09-14T23:48:30+03:00
Происшествия

Вологжане за сутки потеряли полмиллиона рублей

13 заявлений о мошенничествах с банковскими картами от вологжан поступило в полицию за минувшую пятницу
Евдокия САХАРОВА
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Сотрудники УМВД России по Вологодской области получили 13 заявлений с общим ущербом в 520 000 рублей. Вологжане пожаловались на мошенников - с их банковских счетов исчезли деньги. Большинство звонивших представлялось сотрудниками банков, которые хотят помочь сохранить накопления, но для этого необходимо перевести наличность на чужой счет. Доверчивые вологжане лишились своих накоплений. Такие мошенничества происходят каждый день.

В паре случаев аферисты действовали через соц сети - они взломали профили нескольких людей и от их имени просили у пострадавших перевести деньги под различными предлогами. На эту удочку попались жительница Тарноги 1958 г.р. и 59-летняя череповчанка - они отдали мошенникам по 12 000 рублей. Осознав ошибку, обратились в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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