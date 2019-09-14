В Вологде полицейские спасли пенсионера из леса

СЕГОДНЯ 23:08 2019-09-14T23:08:21+03:00

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62-летний мужчина ушел на грибную охоту в 8 утра минувшего дня в районе старого аэропорта. Через 12 часов, когда он понял, что заблудился и самому уже путь не найти, обратился в полицию. Двое сержантов выехали на операцию по спасению пенсионера. У пропавшего был с собой телефон, поэтому удалось выяснить, что он где-то в районе нового аэропорта.

Полицейские прибыли на место и включили маячки и сигналку. Мужчина их слышал и знал, куда направляться. Вскоре спасатели пошли ему навстречу и встретились с мужчиной. У патрульной машины напоили его чаем, а потом отвезли потеряшку домой.

ИСТОЧНИК KP.RU