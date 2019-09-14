После взрыва газа за сокрытие информации об опасности осудят вологжанку
Уголовное дело о сокрытии информации об опасности 38-летней вологжанки пойдет в суд, расследование завершено. Региональное управление СК РФ сообщает, что по версии следователей в сентябре прошлого года слесари Газпрома не смогли провести техобслуживание в одной из квартир на 5 этаже дома №74а по Карла Маркса, т.к. жильцы не впустили в помещение.
Сотрудники сообщили об этом мастеру участка по обслуживанию внутридомового газового оборудования, которая, в свою очередь, уже никому не рассказала об опасности. Ей необходимо было оповестить жителей дома, областную жилищную инспекцию и департамент городского хозяйства.
Попыток провести техобслуживание в квартире предпринято больше не было. 15 декабря 2018 года почти в полночь произошел взрыв газа, хозяйка жилища скончалась в скорой.
По факту возгорания и гибели хозяйки расследуется другое уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU