2019-09-14T23:00:23+03:00
Происшествия

После взрыва газа за сокрытие информации об опасности осудят вологжанку

Женщина, мастер участка по обслуживанию внутридомового газового оборудования, не сообщила никому о непроведенной проверке, в результате чего произошел взрыв газа в прошлом году в Вологде на Карла Маркса
Евдокия САХАРОВА
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Уголовное дело о сокрытии информации об опасности 38-летней вологжанки пойдет в суд, расследование завершено. Региональное управление СК РФ сообщает, что по версии следователей в сентябре прошлого года слесари Газпрома не смогли провести техобслуживание в одной из квартир на 5 этаже дома №74а по Карла Маркса, т.к. жильцы не впустили в помещение.

Сотрудники сообщили об этом мастеру участка по обслуживанию внутридомового газового оборудования, которая, в свою очередь, уже никому не рассказала об опасности. Ей необходимо было оповестить жителей дома, областную жилищную инспекцию и департамент городского хозяйства.

Попыток провести техобслуживание в квартире предпринято больше не было. 15 декабря 2018 года почти в полночь произошел взрыв газа, хозяйка жилища скончалась в скорой.

По факту возгорания и гибели хозяйки расследуется другое уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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