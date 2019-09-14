2019-09-14T22:39:39+03:00
Авто

В Череповце у дачника отобрали машину за долги прямо на дороге

В Череповце прошел рейд по выявлению должников
Евдокия САХАРОВА
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В минувшую пятницу прошел рейд ГИБДД совместно с судебными приставами: выявляли должников на дорогах. По пути на дачу сотрудники остановили мужчину на «Фольксваген Гольф». Оказалось, что он не выплатил страховой компании долг в 65 тысяч рублей. На месте такими деньгами мужчина не располагал, так что дальше на дачу идти ему пришлось пешком.

Иномарку арестовали и установили на спецстоянке, сообщают в областном управлении Федеральной службы судебных приставов. В тот же день череповчанин нашел деньги и погасил долг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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