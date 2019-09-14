В Вологде по фото разыскивают воровку

СЕГОДНЯ 22:34 2019-09-14T22:34:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшую пятницу днем в Вологде произошла кража. Телефон стоимостью 35 000 рублей украла неизвестная в магазине на Ленинградской. На воровку возбудили уголовное дело по статье Кража. По камерам видеонаблюдения удалось установить приметы подозреваемой: выглядит на 40 лет, среднего телосложения, рост 165-170 см, светлые волосы, одета в куртку синего цвета, белую футболку, светлую юбку.

Всем, имеющим информацию о женщине, просят обращаться по номеру 8 (999) 097-12-18, либо в дежурную часть второго отдела полиции городского УМВД: 76-52-15, 76-52-15 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU