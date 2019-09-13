2019-09-13T17:43:49+03:00
Происшествия

В череповецком детсаду жили осы

В садике на Октябрьском проспекте специалисты извлекли из-под пола осиное гнездо
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце произошло ЧП в одном из детских садов. Сотрудники заметили, что в помещении стало много ос. Оказалось, что насекомые прямо под полом организовали себе жилище. Когда воспитатели поняли, что самостоятельно с животными не совладать, они вызвали спасателей.

Специалисты выехали в детский сад №9 на Октябрьском проспекте, вскрыли пол, аккуратно извлекли гнездо и вывезли опасных насекомых в лесополосу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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