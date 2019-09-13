2019-09-13T16:58:35+03:00
Происшествия

В Вологде силовики напугали жителей дома

Ранним утром на Ветошкина, 52 проходила спецоперация
Евдокия САХАРОВА
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Жители областного центра стали свидетелями спецоперации силовиков. Вологжан, живущих на Ветошкина, 52, разбудили странные хлопки, напоминающие стрельбу. Были замечены люди в масках и камуфляже. Вероятно, проходило задержание на парковке рядом с жилым зданием в 8 утра.

УМВД пояснило, что по данному адресу происходили оперативно-розыскные мероприятия, но подробностей они пока сообщить не могут. Пресс-служба управления же заявила, что оружие и вовсе не применялось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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