2019-09-13T18:18:49+03:00
Происшествия

Санитарная инспекция прикрыла два череповецких заведения

Спортбар "Клешня" и суши-пицца маркет "Якудза" не прошли проверку
Евдокия САХАРОВА
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На спортбар "Клешня" много раз жаловались жители многоэтажки - заведение расположено на первом этаже дома 24 по улице Ленинградской в Череповце. Они обвиняли бар в нарушении санправил и шум до часу ночи. Канализация тоже не соответствовала нормам. Суд принял решение закрыть бар, в законную силу предписание уже вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Суши-пицца маркет «Якудза» еще может оспорить решение суда. Заведение также обвинили в создании неблагоприятных условий для жителей дома на проспекте Победы, 174.

ИСТОЧНИК KP.RU

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