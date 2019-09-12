2019-09-12T22:15:03+03:00
Происшествия

Череповчанин зарезал 53-летнюю женщину, чтобы выключить музыку

В июле в одной из квартир дома на улице Молодежной произошло кровавое убийство
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Летом этого года в квартире на улице Молодежной в городе металлургов трое друзей организовали вечеринку, к ним присоединилась и 53-летняя женщина. В ходе застолья произошла ссора между дамой и 31-летним гостем. Женщина была готова в разгар веселья сделать музыку погромче, череповчанин же настаивал на том, что уже позднее время и они могут помешать соседям. Уговорить женщину не удалось и тогда молодой человек взял нож полоснул потерпевшей по шее. От ранения она скончалась.

Оказалось, что подозреваемый уже был ранее судим за насильственное преступление, повлекшее смерть человека. Сейчас уголовное дело отправлено в суд, сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24