Череповчанин зарезал 53-летнюю женщину, чтобы выключить музыку

12 Сент. 22:15 2019-09-12T22:15:03+03:00

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Летом этого года в квартире на улице Молодежной в городе металлургов трое друзей организовали вечеринку, к ним присоединилась и 53-летняя женщина. В ходе застолья произошла ссора между дамой и 31-летним гостем. Женщина была готова в разгар веселья сделать музыку погромче, череповчанин же настаивал на том, что уже позднее время и они могут помешать соседям. Уговорить женщину не удалось и тогда молодой человек взял нож полоснул потерпевшей по шее. От ранения она скончалась.

Оказалось, что подозреваемый уже был ранее судим за насильственное преступление, повлекшее смерть человека. Сейчас уголовное дело отправлено в суд, сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU