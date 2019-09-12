Под Грязовцем 51-летний педофил заманил к себе 7-летнюю девочку на котят
51-летний педофил из Грязовецкого района будет осужден за издевательства над 7-летней девочкой. ЧП произошло 18 июня 2019 года. Пьяный мужчина находился в своей квартире и в окно увидел девочку, тогда он позвал ее и предложил посмотреть котят. Когда жертва подошла поближе, он схватил ее и затащил в комнату. Там он непристойно касался девочки и пару раз ударил. Родственник ребенка заметил происходящее и отбил школьницу у педофила, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.
Экспертиза показала, что мужчина психически болен и не может осознавать опасность своих действий и управлять собой. Он нуждается в лечении. На педофила завели уголовное дело, вопрос о его вменяемости и принудительном лечении будет решен в суде.
ИСТОЧНИК KP.RU