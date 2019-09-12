В Череповце отец многие годы домогался своей маленькой дочери

12 Сент. 21:45 2019-09-12T21:45:48+03:00

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Оперативники задержали 50-летнего череповчанина по подозрению в развратных действиях по отношению к его дочери. Экспертизы подтвердили, что у мужчины психическое расстройство - педофилия. 9-летняя девочка из семьи изъята.

Череповчанин несколько лет снимал интимные фото дочки, развращал ее и заставлял замалчивать происходящее, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. Он был арестован после звонка о приставаниях. На данный момент мужчина ждет суда, он может сесть на срок от 12 до 20 лет и не сможет заниматься различной деятельностью до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU