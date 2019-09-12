В школе №8 в Вологде учеников покусали крысы

СЕГОДНЯ 13:02 2019-09-12T13:02:37+03:00

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В школе №8 областной столицы сейчас проводят проверку: от родителей школьников стало известно, что на третьем этаже детей третьих классов прямо на уроке покусала крыса. ЧП случилось 11 сентября. Руководство образовательного заведения не подтверждает информацию, но сам подозрительный кабинет закрыли за дератизацию, а детей перевели заниматься в библиотеку.

Две девочки во время урока почувствовали боль в районе щиколотки, у них потекла кровь. Медсестра предположила, что это может быть крысиный укус, так как на ноге две ранки, однако зверя никто не видел.

ИСТОЧНИК KP.RU