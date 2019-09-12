Мэр Череповца уходит с поста, чтобы стать сенатором

СЕГОДНЯ 12:38 2019-09-12T12:48:04+03:00

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Действующий мэр города Череповец Елена Авдеева сложит с себя полномочия и займет пост сенатора в Совете Федерации в Москве, который на данный момент занимает Николай Тихомиров. Он собирается вернуться в Череповец и закончить с политической деятельностью. Елена Авдеева подтвердила, что Олег Кувшинников сделал ей предложение о посте сенатора исполнительной власти региона и она согласилась. Официальное представление состоится 19 сентября на церемонии инаугурации. В тройку кандидатов в сенаторы входят действующий член СФ Николай Тихомиров, мэр Череповца Елена Авдеева и председатель Общественной палаты региона Ольга Данилова.

Временно исполняющим обязанности мэра Череповца скорее всего станет первый заместитель Дмитрий Лавров, а постоянным преемником гендиректор девизиона «Северсталь Российская сталь» Вадим Германов.

Избирательная комиссия Вологодской области утвердила результаты выборов на которых с результатом в 60,79% голосов победил действующий губернатор Олег Кувшинников от "Единой России", который занимает эту должность с 2011 года. За ним идут две женщины: кандидат от ЛДПР Ольга Ширикова с 25,19% и Маргарита Савоськина от "Справедливой России" 7,81%.

ИСТОЧНИК KP.RU