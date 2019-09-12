2019-09-12T12:48:04+03:00
Общество

Мэр Череповца уходит с поста, чтобы стать сенатором

19 сентября Кувшинников официально признает Елену Авдееву сенатором региона
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Действующий мэр города Череповец Елена Авдеева сложит с себя полномочия и займет пост сенатора в Совете Федерации в Москве, который на данный момент занимает Николай Тихомиров. Он собирается вернуться в Череповец и закончить с политической деятельностью. Елена Авдеева подтвердила, что Олег Кувшинников сделал ей предложение о посте сенатора исполнительной власти региона и она согласилась. Официальное представление состоится 19 сентября на церемонии инаугурации. В тройку кандидатов в сенаторы входят действующий член СФ Николай Тихомиров, мэр Череповца Елена Авдеева и председатель Общественной палаты региона Ольга Данилова.

Временно исполняющим обязанности мэра Череповца скорее всего станет первый заместитель Дмитрий Лавров, а постоянным преемником гендиректор девизиона «Северсталь Российская сталь» Вадим Германов.

Избирательная комиссия Вологодской области утвердила результаты выборов на которых с результатом в 60,79% голосов победил действующий губернатор Олег Кувшинников от "Единой России", который занимает эту должность с 2011 года. За ним идут две женщины: кандидат от ЛДПР Ольга Ширикова с 25,19% и Маргарита Савоськина от "Справедливой России" 7,81%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В школе №8 в Вологде учеников покусали крысы
Вологодские полицейские обнаружили угнанный автомобиль в кювете
На 300 тысяч попали десять вологжан за сутки
За сутки на Вологодчине задержали 17 пьяных водителей
В Вологде полицейские обнаружили клад в кустах
В Череповце главврача выбрали преемником депутата
Второе уголовное дело возбудили после исчезновения двухлетней малышки
В Вологде 4 миллиона взыскивает владелец тепличного патента с конкурента
42-летнюю вологжанку изнасиловали чуть не задушив
Детсадовец и второклассник из Вологды завоевали 6 медалей международного турнира
На Герцена в Вологде Форд влетел в Субару
В Череповце молодая девушка разбилась на мотоцикле
В Череповце задержали крупную партию психотропов
В Вологде автоледи на иномарке не пропустила гаишников
16-летнюю череповчанку арестовали за разбитый кальян
Череповецкие подростки-рецидивисты ограбили 9-летку
В Вологодской области внедряется новый формат розничных продаж в почтовых отделениях
В Вологде озеленяют улицу Северную
Администрацию Череповецкого района оштрафовали за небезопасные дороги
Летучая мышь залетела в квартиру к череповчанам
В Вологде убийца заснул рядом с трупом
Страшное ДТП в Череповце
В Череповце выселяют мигрантов
В Вологде исчезла 12-летняя девочка
В Череповце опасный преступник попался на краже еды
20-летняя череповчанка сядет на 6 лет за ошибку банкомата
Череповецкие подростки-извращенцы сняли на видео истязание собаки
Вегетарианцы Череповца пережили гастрофестиваль