Вологодские полицейские обнаружили угнанный автомобиль в кювете

СЕГОДНЯ 12:23 2019-09-12T12:24:50+03:00

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Патруль ОГИБДД на автодороге Вологда-Ростилово обнаружили автомобиль Опель в кювете, пробили владельца и связались с женщиной. Она рассказала, что припарковала свой авто прошлым вечером у дома в деревне Ильинское Грязовецкого района. Вскоре задержали 44-летнего подозреваемого, им оказался ранее судимый мужчиина, который ездил в Вохтогу к женщине с сайта знакомств. Погостив там и выпив, он решил уехать. Находясь в деревне Ильинское обнаружил незапертый автомобиль с ключами в замке и поехал на нем в Вологду.

Недалеко от речки Комела пьяный водитель не совладал с управлением и вылетел в кювет, несколько раз перевернувшись. Мужчина поранился, но пешком дошел до Вологды. На задержанного завели уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Ему грозит до 5 лет лишения.

ИСТОЧНИК KP.RU