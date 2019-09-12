За сутки на Вологодчине задержали 17 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 11:03 2019-09-12T11:03:30+03:00

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За последние сутки 11 сентября УМВД по Вологодской области предоставило статистику нарушений на дорогах. Оказалось, что в 3 ДТП пострадали люди, а всего за сутки зарегистрировано 46 аварий с материальным ущербом. Пресс-служба областного УМВД сообщает, что 17 водителей было отстранено от управления транспортными средствами из-за их опьянения. 24 человека управляли автомобилями без прав. 64 вологжанам-пешеходам назначили административную ответственность за нарушение ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU