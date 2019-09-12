В Вологде полицейские обнаружили клад в кустах

СЕГОДНЯ 10:48 2019-09-12T10:48:55+03:00

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Пострадавшие дачники поселка Молочное обратились в полицию по поводу многочисленных краж. Из домиков исчезла вся металлическая утварь. Вскоре оперативники вышли на след 15-летнего подростка. По его словам он обнаружил на прогулке монтировку и ему пришла идея залезть в дачные дома ближайшего кооператива. Все награбленное парень свалил в кусты рядом с дачами. Тайники полицейские обнаружили, а украденное вернули хозяевам.

На молодого человека завели уголовное дело по статье "Кража". Он может лишиться свободы на 6 лет и выплатить штраф, сообщает областное УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU