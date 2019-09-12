2019-09-12T12:50:10+03:00
Общество

В Череповце главврача выбрали преемником депутата

Евгения Смирнова набрала 40% голосов на выборах депутата Гордумы по первому избирательному округу
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: http://www.cherinfo.ru
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В Череповце прошли выборы депутата Гордумы по избирательному округу № 1. Главврач поликлиники №7 Евгения Смирнова выиграла с крупным отрывом, она набрала 40,38% голосов, ее ближайший конкурент 24%. Евгении должны выдать удостоверение депутата и тогда она приступит к депутатской деятельности. Дополнительные выборы прошли на 3 участках в Зашекснинском районе.

Евгения Смирнова родом из Кадуя, училась в Ярославской медакадемии по специальности "Лечебное дело". Дальше работала анестезиологом-реаниматологом в городской больнице № 1, участковым терапевтом, заведующей терапевтическим отделением, заместителем главврача поликлиники № 7. Череповчанка возглавляет поликлинику с ноября прошлого года.

Дополнительные выборы по одномандатному округу № 1 провели в связи со смертью бывшего главврача поликлиники № 7 Павла Дмитриева, занимавшего кресло депутата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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