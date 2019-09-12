2019-09-12T10:13:31+03:00
Происшествия

Второе уголовное дело возбудили после исчезновения двухлетней малышки

Теперь проверят органы опеки
Евдокия САХАРОВА
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На 29-летнюю мать, которая потеряла 2-летнюю девочку в Тарногском районе, уже возбуждено уголовное дело. Теперь проверяют органы опеки. Пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области сообщает, что пятеро детей могли проживать в социально опасных условиях. Опека знала о ситуации, но почему-то малышей из семьи не изъяла. Возможно, вина, что девочка пропала, лежит и на них. Мать оставила детей 2-6 лет без присмотра, в результате дочка ушла в лес на двое суток. Ее нашли в километре от дома.

Сейчас проводится проверка органов опеки. Направлено ходатайство о лишении родительских прав матери. Женщина уже привлекалась к административной ответственности, а семья состоит на профучете.

Напомним, ранее в отношении 29-летней женщины было возбуждено уголовное дело по факту оставления 2-летней девочки в опасности, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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