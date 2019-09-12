2019-09-12T09:56:34+03:00
Общество

В Вологде 4 миллиона взыскивает владелец тепличного патента с конкурента

Вологодский предприниматель потребовал взыскать крупную сумму с "коллеги", который украл его запатентованную технологию свайных опор
Евдокия САХАРОВА
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Арбитражный суд Вологды рассмотрел иск предпринимателя, который решил взыскать 4 млн рублей с конкурента, который украл его запатентованную технологию свайных опор для теплиц. У мужчины имеется сайт с теплицами и описанием его опор. Заявитель наткнулся на сайт подобный сайт конкурента с нарушением патента - ведь он не давал разрешения на использование технологии.

Экспертиза подтвердила наличие технологии истца в сваях ответчика. Уголовное дело правоохранители отказались возбуждать. Сумму в 4 миллиона суд посчитал завышенной и предложил урезать ее до полумиллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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