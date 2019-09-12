2019-09-12T09:42:34+03:00
Происшествия

42-летнюю вологжанку изнасиловали чуть не задушив

К женщине пришел в гости друг с незнакомцем, оказавшимся насильником
Евдокия САХАРОВА
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Житель Вологды будет судим за изнасилование и угрозы убийством. Вечером 14 июня 2019 года в одной из квартир города разыгралась криминальная драма. Следствие полагает, что к 42-летней вологжанке зашел давний приятель с незнакомым для нее мужчиной. Они выпивали, потом друг лег спать. Женщина осталась наедине с неизвестным. Тот решил не тянуть кота за хвост и напасть на хозяйку. Он схватил жертву за шею, придавливая ее изнасиловал, а после угрожал даме ножом, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Мужчину по заявлению пострадавшей задержали. 41-летний, ранее судимый за грабеж, вологжанин не признает свою вину в изнасиловании. Теперь в Вологодском суде решат, какой срок получит подозреваемый - ему грозит до 10 лет лишения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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