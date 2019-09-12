Детсадовец и второклассник из Вологды завоевали 6 медалей международного турнира

СЕГОДНЯ 09:22 2019-09-12T09:25:06+03:00

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В Вологде воспитали победителей: Саша и Николай Тропины завоевали 6 золотых медалей на Международном шахматном турнире в белорусском Гродно. Соревнования проходили в конце августа, участвовали дети до 11 лет.

Старший брат Саша учится в школе №30 во втором классе, он привез 3 золотых медали в категориях классика, рапид, блиц и одну бронзовую. Младший брат - пятилетний Коля - заслужил одну золотую и одну бронзовую медаль, а также выполнил норматив III взрослого спортивного разряда. Он соревновался с соперниками, которые были на 4 года его старше.

ИСТОЧНИК KP.RU