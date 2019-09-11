На Герцена в Вологде Форд влетел в Субару
Две иномарки столкнулись в областной столице, женщина госпитализирована
Фото Наты Сучковой
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11 сентября вологжане наблюдали жесткое ДТП. Около двух часов дня на перекрестке улиц Герцена и Предтеченская столкнулись Форд и Субару.
19-летний водитель Форд Фокус сворачивал с улицы Предтеченской на Герцена и не предоставил преимущества автомобилю Субару Форестер, который двигался по встречной полосе.
В результате аварии 51-летняя женщина, которая управляла Субару, получила травмы и была госпитализирована, сообщает городская пресс-служба Управления МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU