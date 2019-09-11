На Герцена в Вологде Форд влетел в Субару

11 Сент. 22:03 2019-09-11T22:03:03+03:00

Две иномарки столкнулись в областной столице, женщина госпитализирована

Изменить размер текста: A A

11 сентября вологжане наблюдали жесткое ДТП. Около двух часов дня на перекрестке улиц Герцена и Предтеченская столкнулись Форд и Субару.

19-летний водитель Форд Фокус сворачивал с улицы Предтеченской на Герцена и не предоставил преимущества автомобилю Субару Форестер, который двигался по встречной полосе.

В результате аварии 51-летняя женщина, которая управляла Субару, получила травмы и была госпитализирована, сообщает городская пресс-служба Управления МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU