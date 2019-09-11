2019-09-11T21:46:50+03:00
Происшествия

В Череповце молодая девушка разбилась на мотоцикле

Череповчанка не справилась с управлением, проезжая по Советскому проспекту в 6 утра
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Областной УГИБДД
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Страшная авария случилась в Череповце. У дома №78 по Советскому проспекту девушка не справилась с управлением мотоциклом и получила тяжелые травмы. Сегодня в половину седьмого утра 24-летняя череповчанка на мотоцикле "Хонда-CBR 600" разбилась и потеряла сознание.

Медики диагностировали у пострадавшей сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму шейного отдела позвоночника, ушиб бедра и перелом лодыжки. С ужасными травмами девушку госпитализировали в областную больницу № 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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