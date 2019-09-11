В Череповце задержали крупную партию психотропов

11 Сент. 21:38 2019-09-11T21:50:33+03:00

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Пресс-служба областного УМВД сообщила, что Череповце полицейские смогли обнаружить крупную партию наркотиков. Оперативники задержали курьера, передвигавшегося на личном автомобиле "Фольксваген". Перед понятыми полиция изъяла из багажника рюкзак, в котором лежал пакетик с веществом белого цвета. При обыске жилплощади подозреваемого обнаружили спичечный коробок с похожим порошком.

Экспертиза подтвердила, что изъятое является синтетическим наркотиком в 8 грамм. Мужчине грозит до 10 лет и 500 000 рублей штрафа. Стало известно, что 34-летний череповчанин уже был судим.

ИСТОЧНИК KP.RU