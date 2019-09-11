2019-09-11T21:50:33+03:00
Происшествия

В Череповце задержали крупную партию психотропов

8 грамм синтетического наркотика белого цвета нашли у курьера в багажнике
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
Изменить размер текста:

Пресс-служба областного УМВД сообщила, что Череповце полицейские смогли обнаружить крупную партию наркотиков. Оперативники задержали курьера, передвигавшегося на личном автомобиле "Фольксваген". Перед понятыми полиция изъяла из багажника рюкзак, в котором лежал пакетик с веществом белого цвета. При обыске жилплощади подозреваемого обнаружили спичечный коробок с похожим порошком.

Экспертиза подтвердила, что изъятое является синтетическим наркотиком в 8 грамм. Мужчине грозит до 10 лет и 500 000 рублей штрафа. Стало известно, что 34-летний череповчанин уже был судим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Герцена в Вологде Форд влетел в Субару
В Череповце молодая девушка разбилась на мотоцикле
В Вологде автоледи на иномарке не пропустила гаишников
16-летнюю череповчанку арестовали за разбитый кальян
Череповецкие подростки-рецидивисты ограбили 9-летку
В Вологодской области внедряется новый формат розничных продаж в почтовых отделениях
В Вологде озеленяют улицу Северную
Администрацию Череповецкого района оштрафовали за небезопасные дороги
Летучая мышь залетела в квартиру к череповчанам
В Вологде убийца заснул рядом с трупом
Страшное ДТП в Череповце
В Череповце выселяют мигрантов
В Вологде исчезла 12-летняя девочка
В Череповце опасный преступник попался на краже еды
20-летняя череповчанка сядет на 6 лет за ошибку банкомата
Череповецкие подростки-извращенцы сняли на видео истязание собаки
Вегетарианцы Череповца пережили гастрофестиваль