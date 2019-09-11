В Вологде автоледи на иномарке не пропустила гаишников

11 Сент. 21:30 2019-09-11T21:30:20+03:00

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Пресс-служба УМВД по Вологодской области сообщила, что утром произошло ДТП у дома №1 по улице Ленина. По улице Лермонтова в Вологде двигался Шевроле Круз, которым управляла 49-летняя вологжанка. Служебный автомобиль ГИБДД ВАЗ – 2105 двигался по главной дороге и стал поворачивать в сторону Ленина. Женщина не предоставила отечественному авто преимущество проезда, произошла авария.

В ДТП пострадавших нет. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU