В Вологде автоледи на иномарке не пропустила гаишников
ДТП произошло около дома №1 по улице Ленина
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Пресс-служба УМВД по Вологодской области сообщила, что утром произошло ДТП у дома №1 по улице Ленина. По улице Лермонтова в Вологде двигался Шевроле Круз, которым управляла 49-летняя вологжанка. Служебный автомобиль ГИБДД ВАЗ – 2105 двигался по главной дороге и стал поворачивать в сторону Ленина. Женщина не предоставила отечественному авто преимущество проезда, произошла авария.
В ДТП пострадавших нет. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU