16-летнюю череповчанку арестовали за разбитый кальян

11 Сент. 20:58 2019-09-11T20:58:29+03:00

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Накануне днем в Череповце в 3 часа ночи в дежурную часть пришел сигнал из местого клуба на улице Ленина. Произошел конфликт, между работниками заведения и 16-летней посетительницей. Девушка шла к танцполу и случайно опрокинула кальян, который стоял на чужом столике. Угли посыпались на пол и испортили покрытие. Ущерб оценили 3 000 рублей и предложили девочке оплатить. Та отказалась, так как сделала это не специально, и решила покинуть заведение. Сотрудники вызвали Росгвардию.

Девушку 2003 года рождения доставили в отделение полиции для разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU