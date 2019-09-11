2019-09-11T20:58:29+03:00
Общество

16-летнюю череповчанку арестовали за разбитый кальян

Девушка случайно разбила колбу, однако платить отказалась
Евдокия САХАРОВА
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Накануне днем в Череповце в 3 часа ночи в дежурную часть пришел сигнал из местого клуба на улице Ленина. Произошел конфликт, между работниками заведения и 16-летней посетительницей. Девушка шла к танцполу и случайно опрокинула кальян, который стоял на чужом столике. Угли посыпались на пол и испортили покрытие. Ущерб оценили 3 000 рублей и предложили девочке оплатить. Та отказалась, так как сделала это не специально, и решила покинуть заведение. Сотрудники вызвали Росгвардию.

Девушку 2003 года рождения доставили в отделение полиции для разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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