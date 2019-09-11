2019-09-11T20:45:04+03:00
Происшествия

Череповецкие подростки-рецидивисты ограбили 9-летку

Двое 15-летних мальчиков отняли у ребенка телефон на детской площадке
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце на двух 15-летних подростков завели уголовное дело по статье Грабеж. 6 сентября около полудня они сговорились и отняли телефон у 9-летнего посетителя детской площадки на улице Ломоносова. Малолетних грабителей задержали. Один из них уже был осужден за такое преступление, теперь он под арестом. Ведется расследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Мальчики могут получить 5 лет принудительных работ или 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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